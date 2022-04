Sobreviviente a tragedia en Abriaquí recuerda las últimas palabras de amigo al que no pudo salvar

Hernán Darío Carvajal, minero del Porvenir y sobreviviente de la avalancha en el municipio de Abriaquí, Antioquia, no pudo contener las lágrimas contando que no logró salvar a uno de sus compañeros.

“Tenía unos palos en la barriga, le alcancé a quitar unos bultos de escombros y por último él me decía, ‘Hernán, vos ya hiciste lo que hiciste por mi’”, narra el minero sobreviviente de la tragedia.

En medio de la tristeza e impotencia, recuerda las últimas palabras de su amigo: “Me dijo ‘aléjate que ya no podés hacer nada por mí”, yo me alejé porque yo veía que iba cayendo barranca, entonces yo hui del lugar, ya no pude hacer nada por él”.

La avalancha tomó a todos en el campamento desprevenidos. Visiblemente confundido, el minero de 42 años cuenta que estuvo a punto de morir. “Yo vuelvo y salgo y miro hacia arriba cuando veo es una ola demasiado grande que se viene, entonces yo salgo a buscar las partes más altas, no alcancé a llegar y un techo me tiró contra un barranco”, recuerda Hernán.

Doce compañeros suyos, que trabajaban sacando oro, no lograron salvarse. Los heridos y los cadáveres fueron llevados desde el PMU, ubicado en el corregimiento La Antigua, en Abriaquí, a Frontino, población vecina. Aún hay dos desaparecidos.