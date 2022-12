Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica habría pagado pruebas para cerrar clínica

La clínica Quirustetic, en Medellín, contra la que pesan algunas denuncias porque allí se practicaron cirugías estéticas que habrían terminado en serias complicaciones para sus pacientes, ahora tiene en un gran lío a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en Antioquia.

Al parecer, habrían pagado por unas pruebas para cerrar dicha clínica en Medellín.

La Fiscalía abrió una investigación sobre dichas irregularidades, pero también una indagación por la presunta compra de pruebas para lograr el sellamiento de ese centro asistencial.

Noticias Caracol conoció varios audios en los que el presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, en Antioquia, Luis Botero Gutiérrez, habla con un testigo sobre unas supuestas pruebas.

Luis Botero: Yo voy a la junta y les digo, me llegó un anónimo en el cual hay todas las pruebas para cerrar Quiruestetic, me imagino… ¿Cuánto vale eso? Y yo le digo a la junta, ¿aprueban o no aprueban? (…) Yo soy el presidente de la Sociedad Capítulo Antioquia, yo me reúno con la junta y le digo, hay un 'bombazo' muy grande, me van a dar todas las pruebas pero esas pruebas valen plata.

La intención, según algunas de las grabaciones, era entregarle las pruebas al concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra. Conversamos con él, telefónicamente, pero negó haberlas recibido, mientras que al médico Luis Botero fue imposible ubicarlo en su consultorio y en su teléfono celular.

Uno de los que han denunciado estos hechos, es el cirujano Daniel Correa, quien aseguró que los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, estigmatizan a los demás médicos, para beneficiarse eventualmente con una ley que apruebe el Congreso.

"Para que la gente piense que los médicos que no son de la sociedad son culpables de las complicaciones de los pacientes y ellos puedan lanzar una ley que fuera que la han intentado pagar antes, donde están los audios, lo que quieren hacer es comercializar el manejo de la cirugía plástica a su antojo", expresó Daniel Correa, cirujano plástico.

La Fiscalía ya recibió las denuncias respectivas, y en los próximos días decidirá si llama a interrogatorio a los implicados.