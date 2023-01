Soldado que protagonizó desgarrador video en Valdivia podría ser sancionado

Las imágenes llegaron hasta la cúpula militar y el Ejercito abrió una investigación interna contra el uniformado.

El soldado que protagonizó un doloroso relato en medio de una emboscada en el sector de La Paulina, en límites del norte y el bajo cauca antioqueño, podría ser sancionado por su testimonio.

Publicidad

Resguardado bajo un camión junto a la comunidad, el uniformado hace un desgarrador reclamo.

“Yo no sé cuál era la paz que iba a haber en esta vía, ¿cuál era la paz? Paz, paz, paz… ¿dónde está la paz?, yo no veo cuál es la paz que ven, yo no veo”, se pregunta el uniformado.

Abrumado por la muerte de su compañero, el militar se quiebra en medio del relato.

“Ahorita mataron a un soldado inocente, le metieron un tiro en la cabeza, yo no sé por qué hacen eso”, cuenta mientras agacha la cabeza, notablemente afectado.

Publicidad

En medio del desconsuelo, el hombre que lo graba y lo acompaña trata de animarlo para que no desfallezca y le dice:

“Fuerza, fuerza, ánimo mi soldado, no se me caiga, mucho ánimo, mucho ánimo. Son más los buenos”.

Publicidad

Esas palabras de aliento se quedan cortas.

El relato llegó a oídos de la cúpula militar y este soldado podría ser sancionado, según el Ejército, por abandonar su puesto en medio del combate para grabar un video.

“Todas nuestras acciones, tanto a nivel de oficiales, suboficiales y soldados, sean positivas o sean adversas, generan unas investigaciones internas para determinar y poder aconductar a un Ejército donde la base fundamental es la disciplina”, explica Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.

El militar que se atrevió a notificar, según sus propias palabras, la manera cómo fueron maltratados y humillados y que contó cómo ni siquiera los dejaron comer, ya fue notificado de la investigación interna que el Ejército abrió en su contra.

Publicidad