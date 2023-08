Soldados fueron expulsados por la comunidad de La Montañita, en Antioquia

Desde la Cuarta Brigada del Ejército Nacional aseguran que al menos 50 soldados que realizaban operaciones militares en Antioquia estuvieron privados de la libertad por casi cinco horas en la vereda La Montañita, en el municipio Campamento, y después fueron dejados en libertad y obligados a salir del territorio en chivas.



El Ejército Nacional afirma que la comunidad en este territorio está siendo constreñida por las disidencias de las FARC para frenar las operaciones militares en contra de este grupo armado, e incluso revelaron audios de WhatsApp de supuestos campesinos que estarían convocando a la gente para este fin, amenazando con poner multas de hasta 300.000 pesos a quienes se resistan a asistir.

“Cerca de 200 personas de forma tumultuaria los rodean, les impiden cumplir con la misión y los privan de la libertad. Estas acciones en contra del personal militar estarían siendo dirigidas por el grupo armado organizado residual estructura 36, lideradas por alias ‘Pleofiro’ y alias ‘Primo Gay’, quienes, a través de intimidaciones y amenazas, los obligan e instrumentalizan para que actúen en contra de las tropas”, comentó el general Juan Carlos Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército.

Noticias Caracol habló con la comunidad en La Montañita quienes desmienten esta versión. El presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) dijo que no hay ninguna presión por parte de grupos armados y que tampoco hubo retención de militares, pero sí confirmó que, en efecto, expulsaron a los militares ya que, asegura, hay un descontento por parte de la comunidad con la presencia del Ejército, porque temen que haya un recrudecimiento de la violencia.

"Yo hablé en representación de las 12 veredas de esta zona y les dije, les pedí el favor, de si podían desocupar el territorio porque de verdad ponían en riesgo a la comunidad porque al estar ellos aquí el conflicto se agudiza y obviamente la gente les tiene mucho miedo, le tienen mucho miedo al Ejército en este territorio”, expresó Jainober Jiménez, presidente Asocomunal y JAC de La Montañita.

“Lo único que necesitaban era que nosotros le garantizáramos a ellos que no les iba a pasar nada en la salida y yo les dije que no había problema. Por eso dispusimos de un vehículo de la vereda, un carrito que hace la ruta, y los montamos, o ellos se montaban por sus propios medios al carro. Obviamente con motos y otros carros nos fuimos detrás, asegurándonos de que no les fuera a pasar nada”, afirmó.

“En ningún momento hemos tenido amenazas por parte de ningún grupo armado. Como comunidad estamos acostumbrados a trabajar día a día en este territorio, estamos acostumbrados a vivir sin Ejército. Es más, no lo necesitamos”, aseveró.

El secretario de Gobierno de Campamento, Antioquia, aseguró que estuvieron presentes en el momento, garantizando siempre la seguridad y el respeto hacia la fuerza pública. Sin embargo, el Ejército confirmó que van a interponer las denuncias correspondientes contra los autores materiales e intelectuales de este hecho.