“Somos gente de paz”: minga de Antioquia ya está en Medellín para movilización de este miércoles

Ya está en Medellín gran parte de la minga indígena de Antioquia que este miércoles hará parte de una nueva jornada de movilizaciones por el paro nacional.

En varios buses escalera o chivas, como también se les conoce, llegaron más de 700 personas a las instalaciones del coliseo Carlos Mauro Hoyos, lugar que servirá de albergue durante el tiempo de las manifestaciones y muestras culturales que llevarán a cabo en la ciudad.

Publicidad

“Para poder defender nuestros derechos y rechazar también categóricamente los asesinatos, violaciones de derechos humanos, la reforma tributaria que también nos afecta como pueblos indígenas”, manifestó Amanda Tascón, representante legal (e) de la Organización Indígena de Antioquia.

Señalaron que están listos para el diálogo, con el que buscan llegar a acuerdos comunes.

“De las tres mil guardias que estaban convocadas para esta minga solo vamos a estar 700 para esperar que respuesta hay por parte del Gobierno nacional y departamental. Si la respuesta no es positiva al pliego que planteamos, las dos mil guardias restantes se desplazarán el jueves a Medellín”, señaló Juvenal Arrieta, vocero de la minga Antioquia.

Pidieron no ser estigmatizados dentro de la protesta social y desmintieron cualquier hecho de violencia por parte de sus integrantes ante mensajes que circulan en redes sociales.

Publicidad

“Eso es falso, nosotros no acabamos la ciudad, nosotros no somos vándalos, no somos guerrilleros, no somos terroristas, somos gente de paz”, subrayó Tascón.

También advirtieron que, como guardia indígena, no permitirán hechos de violencia que desdibujen el mensaje que buscan dar a través de la protesta social.

Publicidad

“Si nosotros logramos ver que alguien que no esté en la minga indígena y no esté de manera pacífica, si va a alterar el orden, como guarda indígena lo vamos a capturar y entregar a la fuerza pública”, aseguró Arrieta.

Por el momento esperan continuar con un plantón acompañado de arte y cultura a las afueras del centro administrativo La Alpujarra, lugar donde esperan llegar a acuerdos.