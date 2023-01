Sorpresiva tala de 38 árboles del túnel verde tiene desconcertados a ambientalistas en Envigado

Entretanto, la nueva Administración Municipal analiza qué será del corredor verde por donde está previsto el paso de la etapa 2B de Metroplús.

Un ruido en la mañana del martes 31 de diciembre alertó a los habitantes del sector Villagrande en Envigado; 38 árboles de diferentes especies fueron talados.

“Quedamos en que no se iba a proceder a talar hasta que no tuviéramos el acompañamiento de la Procuraduría”, explicó Faber Cuervo, economista ambiental.

Según el integrante del Colectivo Túnel Verde, pese a que ya existía un acuerdo con la anterior Alcaldía, la tala de 38 árboles se cumplió antes de finalizar el año.

“Aquí también hay fauna, hay tres especies de mamíferos, hay más de 30 especies de aves que visitan esto”, advirtió Cuervo.

De acuerdo con el Área Metropolitana, autoridad ambiental, ya había sido aprobado el aprovechamiento forestal de 133 de los 420 árboles que hay en la zona.

Ante este caso la nueva Administración Municipal aseguró que analizan la decisión, debido a que en este lugar será construirá una nueva atapa del Metroplús.

“Nosotros en este momento lo que estamos haciendo es una revisión técnica y jurídica de ese proceso para poder saber si podemos continuar”, indicó Juan José Orozco Valencia, secretario de Medio Ambiente de Envigado.

En las calles, las opiniones en los ciudadanos están divididas.

“Que siembren más árboles, pero yo creo que no se puede atajar el Metroplús porque es progreso para Envigado”, comentó Luis Carlos Torre, habitante de este municipio ubicado al sur del Valle de Aburrá.

“Me parece muy preocupante porque ya se había firmado un contrato de que no se iba a hacer nada y de un momento a otro tumbaron unos árboles”, manifestó inconforme Piedad Arango, ciudadana.

Ahora la nueva junta del Área Metropolitana tendrá que analizar el tema, para tomar decisiones frente al futuro del túnel verde .