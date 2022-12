Sufrió un brutal accidente y cuando la Policía fue a auxiliarlo se llevó tremenda sorpresa

El conductor de este vehículo particular no solo tuvo que explicar cómo se estrelló contra este distribuidor de gas propano en Copacabana.

Tras el accidente sucedido a las 8:55 a.m. de este sábado en el kilómetro 6 de la autopista Norte en Copacabana (Antioquia), el hombre tuvo que responder a las autoridades por lo que estas hallaron en el vehículo particular.

Se trata de una pistola Ceska Zbrojovka, calibre 22 de fabricación checa, dos proveedores, una mira telescópica y dos cajas con 100 balas.



#Copacabana Tras accidentarse en autopista norte, al dueño del vehículo particular le fue hallada arma de fuego, munición y 2 proveedores pic.twitter.com/qeOeuJomAS — BG. Eliecer Camacho Jiménez. (@PoliciaMedellin) October 14, 2017

Mira telescópica hallada en el vehículo siniestrado.

Luego de inspeccionar el lugar del accidente e incautar el armamento, la Policía Metropolitana trasladó al hombre a un centro asistencial para que sea atendido por lesiones sufridas en el impacto.

En el reporte policial se asegura que se encuentra bajo custodia en un centro médico y que se procederá a realizar la judicialización en cuanto el personal médico lo autorice, por el delito de porte ilegal de armas de fuego y munición.