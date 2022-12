Supersalud da parte de tranquilidad por salida de EPS Caprecom de Antioquia

Con la inminente salida de la EPS Caprecom de Antioquia debido a su mal servicio a partir de este 1 de octubre, la Superintendente Nacional de Salud, realizará a partir de este jueves la verificación de la correcta distribución de 174.510 afiliados de esta EPS a otras entidades prestadoras de salud.

“Realizaremos una estricta vigilancia al proceso, para garantizar la continuidad en la afiliación y la adecuada prestación de los servicios de salud, como los tratamientos en curso, cirugías programadas y pacientes hospitalizados”, aseguró el Supersalud, Norman Julio Muñoz.

Julio Muñoz añadió que esta medida definitiva en Antioquia no tendrá ningún costo para sus afiliados.

A partir del 1 de octubre el nuevo prestador deberá garantizar el servicio a los usuarios en 83 municipios del departamento, en el caso de Marinilla y Montebello que no cuentan con otra EPS, la Superintendencia dará aplicación a lo establecido en el artículo 4 del Decreto 3045.

Transcurridos 90 días desde la afiliación, los usuarios podrán escoger libremente otra EPS que opere en su municipio y que administre el régimen subsidiado para realizar su cambio.

Cabe recordar que hasta este 31 de marzo de este año funcionó Caprecom en el departamento de Chocó.

Así mismo Caprecom es responsable de los servicios de salud de unos 16 mil internos de las cárceles en Antioquia, en este caso, se buscará una entidad para adelanta el empalme correspondiente.

La Superintendencia habilitó la línea gratuita 018000513700 para atender cualquier inquietud o solicitud adicional.