Supersalud puso el remedio para destrabar atención en Clínica León XIII: $7 mil millones

Se espera que antes de que termine el 2018 sean reactivados todos los servicios. La entidad hizo un plan de salvamento.

Sin embargo, lo más grave es que el 50 por ciento de las EPS del país están en riesgo de cierre.

Aunque no solo los pacientes sufren la crisis de la IPS universitaria en Antioquia. Los empleados no perciben un peso por pagos, desde hace varios meses.

La clínica y sus cuentas fueron objeto de embargo. La Superintendencia de Salud inyectó 7 mil millones de pesos para recuperarla y garantizar la atención.

“Nos va a permitir mínimamente pagar la nómina de noviembre (...). Aspiramos pagar noviembre y ya para enero mirar cómo tenemos apoyo de otras instituciones para garantizar en los primeros 10 días del mes pagar diciembre”, explicó Martha Cecilia Ramírez, directora de la IPS Universitaria.

La crisis se debe, en parte, a la cartera morosa de muchas EPS con la León XIII, situación que se replica en todo el país. Según la Superintendencia, 22 entidades prestadoras de servicios, podrían incluso ser liquidadas el año entrante.

Fabio Aristizábal, superintendente de Salud, dijo que “liquidar también es la salida, intervenir, deshabilitar, liquidar, muchas de las EPS vamos a tener que liquidarlas, muchas EPS del mercado que no les cumplieron a los colombianos de toda la vida hoy creen que sí lo van a poder hacer, las que no quieran y puedan, la invitación es que nos dejen continuar, sacarlas de mercado y fortalecer las buenas”.

Según la Superintendencia, Coomeva EPS y Savia Salud, dos de las entidades prestadoras con más usuarios, ya presentaron planes de reestructuración para el 2019, que esperan por su aprobación.