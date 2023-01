Supuesta búsqueda de una guaca en Barbosa terminó con la desaparición de una niña de 12 años

Las autoridades confirmaron que la menor fue hallada sin vida y avanzan en la recuperación de su cuerpo.

La angustiosa búsqueda de la familia Restrepo Estrada en la vereda La Chorrera en Barbosa, Antioquia, terminó.

Según su misma versión, mamá y padrastro iban tras una guaca, pero en su búsqueda perdieron el rastro de su hija Manuela. Desesperada, la madre narró lo sucedido:

“Mi niña me dijo: ‘no, yo bajo, mami, que yo como soy bajita a mí no me va a pasar nada’”, contó Yaneth Estrada; madre de la menor desaparecida.

En extrañas circunstancias, los dos adultos amarraron la menor a una soga e hicieron que descendiera por una cascada, cerca de 300 metros en caída vertical.

“Pudo haber sido una actividad del mismo padre buscando algo dentro de un hueco, la amarra, es información preliminar, y al parecer se soltó la niña”, señaló el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía del Valle de Aburrá.

El acceso ha sido difícil para las autoridades y los organismos de emergencia al sitio conocido como El Rincón y hasta la cascada referenciada por los lugareños como El Chorro. Son dos horas por camino de herradura los que han tenido que recorrer los organismos de emergencia y rescate.

El único rastro que encontraron allí en la parte alta de la montaña fueron algunas prendas de la menor. Los bomberos de Barbosa hallaron los tenis y una blusa.

“Ellos nos dieron dos versiones, una era que la cuerda se había reventando, otra que la cuerda se había soltado, hasta el momento no tenemos información veraz de lo que sucedió”, explicó Benhur Carvajal, comandante de bomberos de Barbosa.