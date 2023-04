Supuesto duque que tumbó a varios en Antioquia asegura que también fue víctima: “Pequé por tonto”

Hace un par de semanas varias personas habían denunciado en Medellín haber sido víctimas de un hombre que les pidió dinero prestado para, según él, reclamar una herencia que le había dejado un familiar español. El supuesto duque es Alejandro Estrada Cardona, un colombiano de 29 años que asegura también haber sido víctima.

Al menos 18 personas en Medellín lo acusaron de haberlas engañado para que le prestaran dinero que supuestamente usaría para acceder al legado. En diálogo con Blu Radio , Estrada Cardona afirmó que “no tengo idea de cuánta plata recogimos”.

El supuesto duque afirmó que otras personas lo engañaron para hacerle creer que un millonaria legado le correspondía y este fin lo llevó a captar más de 1.300 millones de pesos de quienes presumieron que era verdad la historia.

Alejandro Estrada Cardona contó su versión. En la Universidad de Medellín, donde estudiaba Derecho, una pareja de abogados lo contactó para hablarle de la herencia que Venancio Cardona, su abuelo, le había dejado solo a él.

Afirma que Kelly Córdoba y Andrés Vasco, como identificó a la pareja, le dijeron "que ellos podían ayudarme".

Para dar crédito al cuento del duque lo llevaron a España, “me mostraron documentos, me dijeron que tenía que cumplir con 100 condiciones para reclamar la herencia", relató.

Alejandro Estrada dice que cayó ingenuamente en este vil entramado “porque ellos eran abogados y yo confiaba en ellos".

“Se aprovecharon de mi ingenuidad y de mi necesidad de creer en algo", puntualizó.

Este sujeto es acusado de falsificar documentos de España, inventar una cena con la reina Letizia y hasta suplantar a un fiscal colombiano para demostrar que toda su historia era cierta.

Polémica por mujer que hace ‘conejo’ en hoteles y restaurantes de Medellín

En los últimos días, en redes sociales se hizo viral una mujer que aparece en varios videos siendo acusada de no pagar el pasaje en buses, carreras de taxis, cuentas de restaurantes y hasta de hoteles en Medellín.

Una de las primeras historias que se conoció de ella fue en el Hotel Berlín. La joven dijo a los empleados del lugar que se encontraba en estado de embarazo y que necesitaba un lugar para pasar la noche.

"Salió de la habitación y dijo que iba a retirar, que no demoraba. Entonces, la recepcionista vio que salió con el bolso y mandó a la camarera a que se fuera detrás de ella a ver si se iba para el cajero y no. Llamamos a la Policía y la trajeron hasta el hotel", relató al medio citado.

Un funcionario del hotel le contó a El Colombiano lo siguiente: "Ella le entregó a mi compañero la tarjeta de crédito para pagar y el sistema rechazó la transacción. En ese momento manifestó que su novio vendría a pagar y que si eso no ocurría ella iría al cajero a retirar y volvía".

Una familiar le dijo al mismo medio que el nombre de la joven es Daniela Alzate. Según la fuente, la mujer de 31 años tiene un trastorno de bipolaridad y desde noviembre de 2022 ha recibido quejas de ella por no pagar en establecimientos comerciales.

"Ella es una niña medicada. Es bipolar. Pero no se toma los medicamentos porque es desobediente. Ella no acata las reglas. Ella no cumple con las directrices de un hogar. Ya no puedo vivir con ella. He llorado. Estoy desesperada", expresó.