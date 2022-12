Supuesto nuevo grupo revolucionario estaría en la Universidad de Antioquia

Directivas de la Universidad de Antioquia dejaron en manos de las autoridades un panfleto que encapuchados hicieron circular dentro del alma mater anunciando la creación de un nuevo grupo revolucionario.

John Jairo Arboleda, vicerrector de la Universidad de Antioquia, explicó que el comunicado es anónimo y no se tiene certeza sobre su veracidad: “todo lo que tengamos que hacer para poner al tanto a las autoridades así será, esperamos que esto no altere el normal funcionamiento de la Universidad”.

Para entregar el panfleto los encapuchados lanzaron algunos explosivos artesanales dentro de la Universidad. Sin embargo, sus instalaciones no fueron evacuadas y las clases continuaron normalmente.

“Rechazamos cualquier acto de violencia de estas personas que utilizan papas bomba para entregar cualquier tipo de información. Estos tipos de asuntos se están volviendo más espaciados y más raros en la universidad”, dijo Arboleda.

Las protestas no dejaron personas lesionadas y tampoco hay registro de daños a las instalaciones de la Universidad.