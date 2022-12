Suspenden a agente de tránsito de Bello que fue supuestamente sobornado

En un video se observa cuando un joven, dentro de unos documentos requeridos por un agente de tránsito, esconde una suma de dinero, al parecer, de un soborno. Se puede notar que el guardia toma el dinero sin vacilaciones, y deja ir al conductor del vehículo.

El video fue dado a conocer a través de las redes sociales y se ha convertido en viral.

Publicidad

Según el secretario de Tránsito del municipio de Bello, Antonio David, el agente involucrado es uno de los más antiguos de la institución. “de verdad que es una situación deplorable e injustificada desde cualquier punto de vista”, afirma el funcionario.

Este acto de soborno le costó el empleo al funcionario, según añadió Antonio David.

Frente al caso, algunos conductores de Bello afirman que esta no es la primera vez que se presenta una situación como esta, pues se conoce de agestes que reciben sobornos para no partir a conductores infractores. “Pero no todos son malos”, añade.

Por tal motivo, los conductores piden un mayor control a los agentes, y afirman que la ética laboral debería ser una de las instrucciones primordial antes de comenzar a ejercer un cargo público como este.