Suspenden actividades físicas al aire libre en Medellín por contaminación ambiental

El Inder canceló la ciclovía de mañana jueves a causa de la alerta por la mala calidad del aire. Expertos hablan de las recomendaciones.

Aunque los estudios realizados en Medellín no son concluyentes frente a la relación de enfermedades respiratorias y la contaminación de la ciudad, hay indicios de que en los tiempos en que hay más polución también se presentan más infecciones y crisis respiratorias.

La neumóloga Claudia Díaz dijo que este tiempo “estamos en época de virus, entonces se conjugan los factores de contaminación con pico de infección respiratoria, por lo tanto hay más enfermos y eso se nota en las consultas externas y en las visitas de los pacientes respiratorios”.

Por su parte, María Garzón, la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, dijo que la situación “puede traer efectos a corto, mediano y largo plazo. Los primeros efectos tienen que ver mucho con las afecciones respiratorias: las bronquitis y el sistema respiratorio puede verse muy afectado; en el mediano y largo plazo podemos ir viendo cargas de la enfermedad con tipos de cáncer y otras de enfermedades crónicas y degenerativas”.

Los que más se deben cuidar son las personas que ya están enfermas. Uno de ellos es Romualdo Tamayo, paciente con asma, a quien le recomendaron no hacer ningún ejercicio en el aire libre y caminar siempre protegido para cualquier situación que se pueda presentar.

Rafael Mejía, paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc) manifestó: “con respecto a la contaminación ambiental he tenido que aumentarle medio litro más al concentrador de oxígeno cuando estoy conectado a él”.

Medellín además tiene la mayor incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica debido en su mayoría al alto tabaquismo en la ciudad.

Foto: Inder

El panorama en Medellín se aclara, calidad del aire mejoró gracias a...