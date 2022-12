Suspenden fotomultas por vencimiento de SOAT y revisión técnico mecánica

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que suspende durante tres meses las fotodetecciones que en la ciudad buscaban sancionar a los infractores de las normas que exigen la adquisición de un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT) y la revisión técnico mecánica.



"Las Fotodetecciones por Soat y Revisión Técnico Mecánica se suspenderán durante 3 meses" @FicoGutierrez pic.twitter.com/TylTVXimt3 — Secretaría de Movilidad de Medellín (@sttmed) October 4, 2016

Este es el pronunciamiento del mandatario medellinense:



Advertisement

“Desde campaña lo sostuve y dije que nosotros íbamos a revisar esos procesos que iban en contravía de los ciudadanos. Siempre es importante el cumplimiento de las normas, pero un sistema como las fotodetecciones o fotomultas no se puede constituir nunca en un abuso para el ciudadano”, explicó en rueda de prensa el alcalde Gutiérrez.

La norma que permitía este tipo de comparendo fue firmada el 15 de diciembre del 2015 durante la administración del alcalde Aníbal Gaviria y permitía que cámaras de detección informaran a la Secretaría de Movilidad sobre la infracción a mantener vigente el SOAT y la revisión técnico mecánica para vehículos.

Así, ese despacho podría imponer multas de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) por no contar con la revisión (344.730 pesos) y 30 SMDLV (689.460 pesos) por tener vencido el SOAT.

Según el Alcalde, en Medellín entre el 15 de diciembre del año pasado y el 30 de agosto se impusieron 149.125 comparendos por la no vigencia de la revisión técnico mecánica y 125.248 por la no vigencia del SOAT. En total, 274.373 comparendos, “lo que se ha convertido en un problema para muchas familias en Medellín”.

Entre las medidas que tomó el alcalde para mientras rige esta decisión están:

Alternativas de alerta a los ciudadanos para recordarles cuándo se les vencen los dos documentos. Esto se hará cinco días antes de que ocurra.

Cumplir nueve días de margen de notificación para que la fotodetección sea válida.

Además, el alcalde dio a conocer que las personas que aparecen con mora de hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes podrán conciliar sus pagos ante la Secretaría de Movilidad sin necesidad de tener un fiador.



"Con la firma de este decreto, no se necesitará codeudor para deudas de hasta tres salarios mínimos legales vigentes y sus acuerdos de pago" pic.twitter.com/9mqjb0ggsw — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) October 4, 2016

Esto beneficiará hasta 300 mil personas, dijo el Alcalde.

En días pasados, la Personería de Medellín había ordenado que se revocaran más de 4.575 fotodetecciones por fallas en el debido proceso.

Estas multas no fueron notificadas porque las personas sancionadas registran lugares de notificación en zonas de alto riesgo.



Se solicitó a @sttmed la revocatoria de más de 4.575 comparendos por fotomultas @gmoduranuribe pic.twitter.com/kuXLGMbuDs — Personería de Medellín (@personeriamed) October 1, 2016

Sin embargo, los pronunciamientos del alcalde no fueron al respecto.