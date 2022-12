Suspenden obra de valorización del Poblado por acción popular

Las obras de la Avenida 34, en el barrio El Poblado de Medellín, importante vía en proceso de ampliación, fueron suspendidas.

“Se instaura una acción popular por parte de una ciudadana y el proyecto entra en una fase donde hay que esperar la decisión de las autoridades judiciales”, asevera María del Pilar Restrepo, subdirectora Ambiental del Área Metropolitana.

En la acción popular los habitantes del sector argumentan que talarán 109 árboles, lo que causaría un grave daño ambiental.

“La gente no está diciendo no a la obra, está diciendo que las intervenciones que se le hagan al medio ambiente no afecten el entorno natural que hay en la zona”, explica José Fernando Álvarez, coordinador de la Mesa Ambiental en El Poblado.

Las autoridades ambientales dicen que la mayoría de la vegetación que hay en la zona son eucaliptos y árboles de rápido crecimiento, que pueden generar un riesgo para los ciudadanos.

“Y en épocas de invierno nos pueden producir volcamiento y daños a los seres vivos o infraestructura”, asevera Restrepo.

Las autoridades indicaron además que buscarán un área para trasladar los árboles y así darle desarrollo a la doble calzada que tiene una inversión superior a los 15 mil millones de pesos.