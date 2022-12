Suspenderán agua hoy en 15 barrios del nororiente de la ciudad

Por trabajos de modernización de sus redes de distribución y por la implementación del Plan Parilla del Centro de la ciudad, Empresas Públicas de Medellín realizará hoy la suspensión del servicio de 6:00 de la tarde, a 4:00 de la madrugada del jueves, en 21 barrios del Centro oriente y nororiente de Medellín, informó el jefe de operaciones de aguas de EPM, Juan Carlos Restrepo.

En el tanque de Villa Hermosa, que surte 15 barrios del nororiente de la ciudad, se harán trabajos de modernización, aseguró Juan Carlos Restrepo.

Publicidad

Los barrios donde habrá suspensión del servicio de agua son:

Enciso, Villa Hermosa, San Miguel, La Ladera, Manrique Oriental, La Mansión, Manrique Central No. 1 y No. 2, El Pomar, Campo Valdés No. 2, Los Mangos, Las Granjas, El Raizal y Santa Inés. Además de las instalaciones del Batallón Atanasio Girardot y Metrosalud. En el Centro oriente y sur de Medellín el corte será en los siguientes barrios: El Salvador, La Asomadera número Uno, dos y tres, en Loreto y en San Diego.