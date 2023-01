Tarazá cancela sus fiestas por delicada situación de orden público

Por el aumento de los homicidios y los delitos en general, la Alcaldía tomó la decisión.

La Semana de la Familia, que se desarrolla en la margen del río Tarazá desde hace casi 30 años, no se realizará entre el 5 y el 8 de enero del 2019.

Durante el 2018 han ocurrido cerca de 100 homicidios en Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, se han reportado al menos 4 mil personas desplazadas y las presencias del Clan del Golfo, los Caparrapos y el ELN, provocan zozobra entre la población rural.

La alcaldesa del municipio, Gladis Rebeca Miguel Vides, explicó que la contingencia en Hidroituango también cuenta como factor.

"Muchas familias no se han acercado a pagar industria y comercio, ni catastro, porque no tienen los recursos suficientes, yo los entiendo, ha sido un año duro", dijo la funcionaria a Hora 13 Noticias.

En la última semana se han presentaron seis homicidios y dos personas heridas.



