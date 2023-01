Tarifa de taxi en Medellín aumenta $100: ¿qué opinan conductores y usuarios?

La carrera mínima quedó en 5.600 pesos, la hora contratada 25.200, el banderazo 3.600 y el viaje al aeropuerto ya tiene un costo de 80.000.

Los vehículos de servicio público que no tengan la calcomanía con las nuevas tarifas no podrán empezar a cobrarlas. El cambio aplica durante los próximos tres meses, en los que los taxistas tienen que calibrar el taxímetro.

“Luego de la calibración se impone unos sellos y un adhesivo donde consta el valor de la tarifa, con el número de la resolución vigente”, dijo María Patricia Zúñiga, subsecretaria delegada movilidad de Medellín.

Para unos taxistas el incremento es poco en relación con la tarifa de impuestos que deben pagar. Otros aseguraron que el incremento de 100 pesos es adecuado para que los usuarios accedan al transporte formal y no opten por otras plataformas de servicio.



“Es muy poco para las vueltas que hay que hacer y el tiempo que se pierde, tenemos que salir a pagar los impuestos del año”, comentó Álvaro Gonzales, taxista.

La comunidad en Medellín señaló que el incremento es mínimo y acorde con las alzas del próximo año.

“El servicio de todas maneras se necesita y 100 pesos no es un alza exagerada”, expresó Daniel Jiménez, usuario de taxi.

Para el cobro de las nuevas tarifas, los taxistas deberán pagar los derechos de tránsito a nombre de la Secretaria de Movilidad de Medellín y pasar a inspeccionar y verificar las calcomanías de seguridad por los centros de automotor que estén debidamente acreditados.