Taxista denunció que pasajera no le quiso pagar la carrera en Medellín

El pasado 27 de diciembre, se conoció la denuncia de un taxista en Medellín que confrontó a una ciudadana, quien, aparentemente, no le quiso pagar el valor de la carrera, según lo manifestado por el conductor de servicio público en un video.



El acontecimiento fue divulgado por la plataforma de Twitter y, según se observa, el conductor del taxi llegó hasta un restaurante, ubicado al interior de un centro comercial, donde se encontraba la mujer departiendo.

“Vea la ladrona, aquí está la ladrona roba taxistas. Se robó la carrera, para que la tengan en cuenta aquí todos los muchachos taxistas de Medellín . Véanla, ahí se la voy a tirar al grupo. ¡Qué belleza de ladrona!”, expresó el hombre en el video.

Pese a las acusaciones del taxista, la mujer permaneció muy tranquila en su asiento. No obstante, esto no detuvo al conductor del vehículo, quien, levantando el tono de voz, le exigió a la ciudadana que le pagara.

“Señora, págueme, hágame el favor. Págueme que es que no le estoy robando, cómo la voy a traer desde tal parte y no me va a pagar la carrera”, agregó.

Taxista denuncia que esta mujer no le gusta pagar las carreras a Taxistas....uno de ellos la confronta y esta es su reacción. pic.twitter.com/SZCheIceqH — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 27, 2022

Posteriormente, la ciudadana le manifestó al sujeto que no cancelaría el valor, esto debido a que, según comentó en el video, el hombre le cobró una tarifa excesiva que oscilaba los 45.000 pesos.

Finalmente, una camarera del lugar le pidió al hombre que bajara su tono de voz, y, además, le recomendó utilizar otros métodos para denunciar el hecho. No obstante, el sujeto continuó lanzando palabras soeces a la mujer, e incluso, pidió que llamaran al personal de vigilancia para que se la llevaran.