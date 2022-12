Taxista sufrió un impacto de bala en medio de intento de hurto en Bello

Un falso pasajero abordó el automotor para robarle el celular y el producido del día al transportador, tras el forcejeo el delincuente logró darse a la fuga.

“En el trascurso del desplazamiento el hombre saca un arma de fuego, este sujeto se había ubicado en la silla lateral del taxista y comienza un forcejeo con el taxista”, señaló el coronel Juan Restrepo, comandante operativo de la Policía del Valle de Aburrá.

Los dos delincuentes encontraron el momento preciso para que se dieran a la fuga luego de intentar robarle el celular, el producido del día y otros elementos de valor del taxista.

El herido fue trasladado a un centro médico en una patrulla de la Policía.

De nueve puñaladas fue asesinado un taxista en el centro de Medellín... “En el forcejeo se dispara el arma y desafortunadamente el taxista recibe un impacto de arma de fuego en una de sus piernas la cual no reviste gravedad”, añadió Restrepo.

Transportadores del gremio de taxistas mostraron su preocupación ante la situación de inseguridad que se vive en el Valle de Aburrá.

“Tenemos alrededor de once taxistas asesinados en el área metropolitana, muchos compañeros taxistas a los que les han quitado sus pertenencias y otros han sido agredidos. No les roban, pero quedan lesionados”, manifiesta Fredy Escudero, presidente de Taxistas Unidos de Antioquia.

Ante los hechos de inseguridad que se han presentado en los últimos días, la Policía y los taxistas trabajan en mecanismos de autoprotección como dispositivos que permitan alertar cuando se esté siendo víctima de hurto.

Si ve en Medellín un taxi al que le titilan leds rojos en divisa y...