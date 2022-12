Taxistas de Medellín se unirían al paro camionero este lunes

Taxistas de los diez municipios del Valle de Aburrá se unirían a la protesta de los transportadores y no prestarían servicio este lunes.

Así lo afirmó John Jairo Gómez, presidente del sindicato de taxistas SNTT, quien aseguró que Ómar Hoyos, secretario de Movilidad, no ha prestado atención a sus peticiones.

Entre ellos el costo de combustible y el servicio pirata, que, según los taxistas, se está incrementando en el centro de Medellín.

También aseguró que el sistema de foto detecciones para los conductores de taxis no está funcionando de forma correcta, pues sin ninguna explicación les están exigiendo codeudor para poder realizar acuerdos de pagos.

Se espera que alrededor de diez mil taxistas de todo el Valle de Aburrá se unan al paro camionero.