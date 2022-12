Taxistas en Medellín denuncian que son amenazados si no apoyan movilización del 15 de noviembre

La protesta de los transportadores, que se llevará a cabo el miércoles 15 de noviembre, busca exigir a las autoridades un mayor control sobre las plataformas digitales como Uber.

A una semana de la movilización acordada por parte del gremio de taxistas de la capital antioqueña, hay voces a favor y en contra por parte de quienes han decidido participar de esta iniciativa.

Algunos conductores que no estarían de acuerdo con el cese de actividades durante este día señalan que han recibido amenazas mediante cadenas de Whatsapp en las que, al parecer, estarían siendo intimidados si no hacen parte de dicha actividad.

Imitando a Escobar: grupo de taxistas de Medellín invitan al alcalde... “Nos han estado amenazando que los que salgamos a trabajar nos van a dañar los carros, esto lo vemos como terrorismo y no como una marcha pacífica”, manifiesta Mauricio Cadavid, líder de Amarillos de Corazón.

Actualmente existe un estimado de 31 mil taxis matriculados en Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá, pero se desconoce, con exactitud, el número de vehículos que prestan el servicio de transporte mediante las plataformas digitales.