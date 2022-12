Taxistas en Medellín se unirán al paro camionero

El próximo lunes a las doce de la noche, los taxistas de los diez municipios del Valle de Aburrá se unirán a la protesta del paro camionero, no prestando el servicio durante todo el día.

John Jairo Gómez presidente del sindicato de taxistas SNTT aseguro que Ómar Hoyos Secretario den Movilidad no ha prestado atención a sus reclamos. También aseguró, que el sistema de foto detecciones para los conductores de taxis no está funcionando de forma correcta, pues sin ninguna explicación les están exigiendo codeudor para poder realizar acuerdos de pagos.

Se espera que alrededor de diez mil taxistas de todo el Valle de Aburrá se unan al paro camionero.