“Te voy a matar, te voy a picar”: las amenazas de la expareja de esta mujer que teme por su vida

Por seguridad decidió no revelar su identidad y afirma que continúa siendo víctima de golpes e intimidaciones. El caso se presenta en Medellín.

Esta mujer denuncia que hace menos de un año, la discusión con su expareja terminó en una golpiza en la que, incluso, hubo armas de por medio.

“Este tipo se desenfrenó y comenzó a pegarme, a darme puños, pata, cabezazos. Después cogió un cuchillo y me decía te voy a matar, te voy a picar. Casi me mata, me volvió nada”, manifiesta la víctima de maltrato.

Después de realizar la denuncia ante las autoridades, la única medida para protegerla fue una caución en contra de su exesposo, medida que, dice, no ha servido de nada. Todavía es perseguida e intimidada por el hombre.

Según el fiscal que lleva el caso, por la denuncia ya hay escrito de acusación y se está a la espera de la audiencia.

“Estamos esperando que el centro de servicios asigne la sala para llevar a cabo la audiencia de acusación, lo que sucede es que en estos casos, mientras cursa el caso, el victimario está en libertad y en reiteradas oportunidades continúa atacando a la persona”, asegura Óscar Darío Vásquez, abogado de la víctima.

Por el momento el único cargo formulado contra el hombre que golpeó e hirió con arma de fuego a esta mujer es el de violencia intrafamiliar.