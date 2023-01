Temblor de 4,7 en la escala de Richter sacudió al noroccidente de Colombia

Un movimiento de tierra provocó zozobra en Medellín, algunos municipios de Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero. Las autoridades rastrean si hubo afectaciones.

El Servicio Geológico Nacional informó que el epicentro fue en Bagadó, Chocó, muy cerca de Antioquia.

El movimiento telúrico ocurrido a las 16:09 alcanzó los 4.7 puntos en la escala de Richter, según el Servicio Geológico.



Aunque el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre (Dagrd), no se han recibido reportes de emergencias en la capital antioqueña.

El capitán Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos de Envigado, confirmó que algunas "cubiertas del techo se cayeron sobre algunas góndolas. La brigada del Éxito está atendiéndola. No solicitaron apoyo y no hay personas lesionadas".



Temblor provocó daños en cubiertas del techo del Éxito de Envigado, según el Cuerpo de Bomberos de ese municipio, pero no hay reporte de heridos

📸 @Guardianes_Ant pic.twitter.com/tS2dwniudL — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) February 14, 2019

Algunas imágenes de esas estructuras caídas circulan por redes sociales. El Departamento Administrativo para la Prevención y Atención de Desastres de Antioquia rastrea para saber si hubo alguna emergencia en el Suroeste antioqueño a causa del temblor, pero aún no ha sido reportado daño alguno.