Temor por aparición de misterioso animal nunca antes visto

El hallazgo tiene consternados a los habitantes del corregimiento La Sierra, en el municipio de Puerto Nare, Antioquia.

Joan Sebastián Arboleda Lombana, un joven del corregimiento se llevó un tremendo susto al encontrar en el solar de la casa de su tía, el cadáver de un misterioso animal el cual describe como una mezcla de una zarigüeya con perro de monte.

“Yo llegué y me asomé y entonces había una cosa ahí toda rara como un perro, entonces yo llegué y le dije tía vea eso, y mi tía me pasó el celular para tomarle fotos”, contó el joven.

Días antes los dueños de la casa escuchaban ruidos extraños y ladridos de los perros.

“Vinimos a ver y nos encontramos con un animal que era más o menos, de 70 centímetros de largo, tenía una cara o una cabeza tipo zorro, y unas manos que eran como una especie de gorila, como un miquito, entonces pues nos tiene bastante impactados esta especie extraña”, expresó Martin Prada, habitante del corregimiento.

Por su parte, Corantioquia afirmó que indaga para determinar de qué animal se trata.

“La corporación ya inició el proceso de verificación para la identidad de este individuo, la invitación es a que toda la comunidad nos reporte cualquier situación anómala o conflictiva que presente con la fauna silvestre y que mantengamos la calma frente a estas situaciones”, indicó Luz Adriana Molina, subdirectora de ecosistemas de Corantioquia.

La región del valle del río Magdalena, es una zona de paso para muchas especies de animales silvestres, por eso su riqueza en fauna.

Las autoridades recomiendan a los pobladores de este corregimiento no alarmarse ante tipo de hallazgos, mientras los expertos tratan de determinar qué tipo de animal fue el que se encontró en este solar.