“Tenemos miedo, tenemos miedo”: en San José de Apartadó denuncian irrupción de grupo armado

En ese poblado, 26 casas fueron pintadas con las siglas de las Autodefensas Gaitanistas. La gobernación dice que no hay grupos ilegales.

Según denuncian en un estremecedor video grabado en las calles de ese corregimiento ubicado a 35 minutos de Apartadó, en el Urabá antioqueño, un grupo armado ilegal pasó una a una por 26 casas - de las 170 que hay- y las marcó con sus iniciales y una frase aterradora: “Llegamos para quedarnos, AGC”. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son un grupo armado ilegal conformado por algunos exparamilitares que no cumplieron con el proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

El hecho, aseguran en San José, sucedió entre la noche del lunes y la madrugada de este martes 11 de julio cuando un torrencial aguacero caía sobre la zona.

“Es muy temeroso para nuestra comunidad. No queremos poner más muertos. No queremos que nuestros niños vivan con una mente psicológica de una guerra (secuelas). Esto es como someter a una población a que sea del lado de ellos. Nosotros somos campesinos honorables, queremos vivir en paz, no queremos que nos sometan ni someter a nadie”, dice un habitante de San José.

Otra denuncia por estos hechos fue publicada en Twitter por el movimiento Unión Patriótica, del que cientos de sus miembros fueron masacrados en la década de los 90 en esa zona.

Denuncia pública sobre presencia de paramilitares en San José de Apartadó el día de hoy

El corregimiento está ubicado en una zona estratégica golpeada históricamente por los grupos armados legales y por masacres en las que se han visto implicados miembros del Ejército y de la Fuerza Pública.

En él, a dos kilómetros del poblado de San José, está la Comunidad de Paz y también hay un batallón del Ejército de Colombia, a unos 100 metros del caserío, y a 200 metros uno de la Policía Antinarcóticos.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, dijo en un Consejo de Seguridad en Medellín que en la zona "no ha aparecido gente armada en la zona".

“No están apareciendo bandas sino que están apareciendo pinturas. Nos dio mucha risa que alguien dijo que iban a estudiar la caligrafía de esas pinturas. Imaginamos que eso es cualquier muchacho que contratan en un municipio o corregimiento para que haga unas letras y salga corriendo”, manifestó el mandatario.

“Estamos pendientes de que bandas criminales, hay que quitar esa palabra de paramilitares, que han estado merodeando por algunos territorios de Antioquia, que han abandonado las Farc y donde no estaban las Farc, al parecer, hay algunos que están tratando de hacer terrorismo”, añadió.

“Hace unos ocho días o menos hubo una alarma en Puerto López, en El Bagre, el Ejército de inmediato desplazó con 150 hombres y helicópteros artillados y no había ningún grupo armado en la zona”, recordó Pérez.

"Como gobierno y como institución perseguiremos a muerte a todo el que llegue a perturbar cualquier situación como puede ser en Apartadó o Ituango. Las quejas que han llegado hoy son quejas que no tienen una denuncia", dijo el gobernador.

A pesar de esto el clamor de la comunidad, mientras le pide que llegue a un acuerdo con estos grupos armados, es claro: “Tenemos miedo, tenemos miedo”.