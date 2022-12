Tenga en cuenta estas recomendaciones para que no sea víctima del licor adulterado

Foto: Policía de Urabá.

Teniendo en cuenta los graves daños causados en la salud como consecuencia del consumo de licor adulterado, el Departamento de Policía Urabá en compañía de la DIAN, comenzó una fuerte campaña en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Arboletes y Necoclí.

En lo que va de diciembre, 300 botellas de licor de contrabando y también de diferentes tipos de licor producidos de manera artesanal como whisky, ron, vino y aguardiente adulterado, fueron incautadas.

Estas son algunas recomendaciones para evitar ser víctima del licor adulterado:

• Cerciórese que los sitios donde se expenden bebidas alcohólicas, sean sitios de su entera confianza.

• Verifique el estado de las estampillas de las botellas y fecha de vencimiento, puede usted estar comprando licor adulterado.

• Evite comprar bebidas alcohólicas en puestos ambulantes, parques, casetas y establecimientos no autorizados.

• A la hora de comprar licor exija que tenga marca original, banda de seguridad y sistema de cierre intacto.

• En sitios públicos siempre exija que el licor se destape en presencia del consumidor.

• Destruya en un lugar seguro el envase, etiqueta, tapa y etiqueta una vez desocupada la botella para evitar que sean reutilizados.

• Desconfíe de las bebidas alcohólicas que estén por debajo de los valores habituales.

• Revise muy bien el aspecto de las botellas antes de consumir su contenido y dude de cualquier deterioro en su presentación.

• Revise las tapas: no deben tener ningún tipo de fuga, ni presentar deterioro.

• Las bandas de seguridad no deben quedar completas al abrirse, estas deben dividirse en dos partes iguales; en el caso del whisky las bandas de seguridad se parten en cuatro.

• El empaque tetra pack es la mayor presentación adulterada. Siempre revise que el empaque tenga cubierta interior en aluminio, si es en cartón blanco y lo nota muy maleable o débil, es muy probable que se trate de licor adulterado.

• Revise que las pestañas de los empaques tetra pack no tengan residuos de pegamento.

• Las etiquetas de las botellas de los licores originales, no sueltan tinta al frotar el envase.

• La estampilla de la tapa, debe tener el mismo nombre del licor de la etiqueta.

