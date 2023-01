Tenga en cuenta estos consejos para no caer en manos de abusadores que contactan por redes

En las últimas horas cayó en Medellín un hombre que es acusado de contactar a menores por Facebook para abusar luego de ellas.

La persona investigada es Felipe Esteban Hernández Palacio, de 23 años.

Creaba cuentas falsas en Facebook para inducir a menores a la prostitución en Medellín: Fiscalía Según la Fiscalía, este hombre creaba falsos perfiles en Facebook haciéndose pasar como mujer, con el fin de contactar a menores de entre los 13 y los 17 años.

Luego de ganarse su confianza, el hoy procesado supuestamente les hacía a sus víctimas la propuesta de ganar dinero como prepagos.

"Este hombre se hacía pasar como mujer a través de las redes sociales y en esto quiero hacerle un llamado a los padres de familia: ojo con las redes sociales, ojo con sus hijos", afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en rueda de prensa.

La unidad de delitos informáticos de la Fiscalía logró identificar la dirección IP desde donde el individuo con perfiles falsos de mujeres exuberantes timaba a los jóvenes, les ofrecía trabajo y en algunos casos abusaba sexualmente de ellos.

Raúl González, director de Fiscalías de Medellín, afirmó que "tenemos siete casos comprobados con todo el seguimiento que se hizo en redes y tenemos siete más en desarrollo para realizar nuevas imputaciones".

Juan Carlos Giraldo, experto en marketing digital, afirma que hay que tener mucho cuidado con aquellos perfiles falsos de famosos.

"También, si notamos que la cuenta no interactúa con su familia y no sube publicaciones propias, hay que sospechar. Y tercero, la cantidad de seguidores que tienen en común con el de nosotros", afirmó el experto.

Un juez de garantías legalizó la captura de Felipe Esteban Hernández Palacio.

El detenido no aceptó cargos.