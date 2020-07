"Tenga mucho cuidado al tomarse un tinto": Daniel Quintero tras contagiarse con COVID-19

Este martes se conoció el contagio con coronavirus del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. En entrevista con Noticias Caracol se refirió a los cuidados que se deben tener, a las decisiones que ha tomado en la administración municipal en caso de que la enfermedad lo obligue a incapacitarse y del aislamiento de su familia.

“Gracias a Dios soy uno de esos pacientes asintomáticos, hay un 80 por ciento que si no le hacen la prueba ni cuenta se da de que fue contagiado. Ese es mi caso particular, igual nosotros habíamos prevenido que eso podría suceder; yo ando todo el día en hospitales, mirando camas de cuidados intensivos, reunido con médicos, con delegados que vienen de Bogotá, del gobierno departamental”, explicó.

Para proteger a su entorno, dijo el mandatario, tomó tres decisiones: “la primera, una muy personal, era aislarme de mi familia, llevo 20 días aislado de la familia porque la bebé tiene inmunosupresión, le dan una droga para bajarle las defensas para que el hígado no vaya a generar ningún rechazo del trasplante, entonces llevo 20 días aislado”, aseguró.

Aleía, la pequeña hija de Daniel Quintero fue sometida a un trasplante de hígado a finales de mayo por causa de una patología que padeció desde el momento de su nacimiento.

La segunda decisión tiene que ver con la planeación de un esquema que permita reemplazarlo a él y a sus secretarios de Gobierno Esteba Restrepo y la secretaria de Salud Andree Uribe en caso de que sean incapacitados por un posible contagio de los tres al tiempo.

Y la tercera medida es la de instalar un Puesto de Mando Unificado, donde hay alojamiento, para evitar la propagación del virus.

Publicidad

Sin embargo, más allá de esas decisiones, al alcalde invitó a un reflexión: “Creo que hay una lección muy importante: tengan mucho cuidado con los tintos (café), uno va a muchas reuniones, a tomar tinto o le dan tinto y ahí le toca quitarse el tapabocas y ahí hay una posibilidad de contagio”.

La otra, enfatizó Daniel Quintero, es preguntarse a quién se puede contagiar. “Quisiera que cada colombiano se hiciera esa pregunta: a quién no quisiera contagiar, porque si lo contagian y es una persona mayor, tiene una comorbilidad y puede tener un riesgo mayor”.

Por eso, invitó a usar el tapabocas en casa. Incluso, invitó a quienes tengan la posibilidad de mudarse a vivir con personas que no tengan mayor riesgo, a hacerlo.

“No es que nosotros no tengamos riesgos, lo que pasa es que las personas mayores tienen riesgo muy alto de ser afectados gravemente, entonces piensen ustedes qué pueden luego hacer para no contagiarnos si en este momento están contagiados, como yo, qué que no se han dado cuenta si no se hacen la prueba”, indicó.

Publicidad

¿Cómo se contagió el alcalde?

Él mismo respondió: “es difícil saberlo porque uno está en la calle, está en hospitales todo el día, está en decenas de reuniones, en lugares de alto riesgo, en las zonas por ejemplo de más alto riesgo. Yo viajo, hago patrullajes para ver que la gente esté cumpliendo, pero ¿cuáles son los momentos en los que se necesita tapabocas? Cuando se toma tinto, en muchas reuniones en las que a uno le ofrecen un tinto y uno dice, oiga, bueno”.

También pidió precaución en las calles.

“El vaso del tinto es un riesgo, la gente que se va para el centro de las ciudades o a lugares comerciales y ahí compra tintico en la calle. Eso es un punto de demasiada exposición. ¿Cómo saben ustedes que quién está vendiendo el tinto no esté contagiado?”, se cuestionó.

“Si la persona que está vendiendo de tinto está contagiada, la probabilidad de no contagiarse es muy baja”, reflexionó.

Por último habló de las personas a las que estuvo cerca y que podrían haberse contagiado.

Publicidad

“Yo llamé a las personas con las que tuve un contacto que se podría llamar estrecho, con los que tomamos tinto, con quienes tomé tinto, con quienes almorcé, representantes del gobierno nacional y representantes del gobierno departamental, hay algunas personas de medios de comunicación, de forma particular y de equipo de trabajo”, dijo el alcalde.

“Dicen los médicos que tengo una baja posibilidad de contagiar porque tengo una baja carga viral y todo mi cerco, a los que se les hicieron la prueba, salió negativo, lo cual es bien particular porque me contagió yo pero no contagié a los demás, eso es una buena noticia para mí, porque me interesa no contagiar a ninguna persona”, agregó.

Sobre su estado de salud, manifestó: “Estoy muy bien, estoy listo para correr una maratón, pero me preocupa contagiar a otros y gracias a Dios nadie los que ha tenido contacto conmigo resultado contagiado.