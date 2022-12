“Tengo ganas de matar”: audios revelan cómo el Clan del Golfo controla territorios en el Bajo Cauca

Las llamadas interceptadas a uno de los jefes de esa banda, abatido en Antioquia, y a un concejal que fue capturado, revelan sus métodos.

El criminal dado de baja se llamaba Donaldo Antonio Mercado González, alias ‘El viejo’ o ‘Polocho’; el sábado cayó en enfrentamientos con la Policía de Carabineros.

Este martes, la Policía envió a los medios de comunicación una serie de audios en los que se devela el aterrador modo de actuar de los integrantes del Clan del Golfo que, según la Fiscalía, están enfrentados a una banda denominada Los Caparrapos.

En uno de ellos se escucha a Mercado González, que según la Fiscalía recibía órdenes directas de alias 'Otoniel', cuando le exige a uno de sus hombres que revise los documentos de un grupo de personas y que le reporte para verificar en una lista. En caso de que no estuvieran ahí, afirma, serían arrojados al río, un método de exterminio usado por grupos paramilitares en las décadas de los 90 y comienzos del 2000 para deshacerse de sus enemigos.

La otra voz es la de un hombre sin identificar, quien dice: “Dígame si están o no, pa tirarlos al río. Tengo ganas de matar”. (Ver video principal).

Pero eso no es todo. En otra conversación, según la Policía, aparece la voz del vicepresidente del Concejo de Tarazá, Mario Eliécer Sierra Correa, que fue capturado (ver siguiente video).



Vea también: En Tarazá dan de baja a supuesto jefe militar del Clan del Golfo y capturan a un concejal

El domingo, la ONU hizo un llamado de alerta sobre la situación que vive la población en el Bajo Cauca antioqueño, una zona ubicada a unas ocho horas de recorrido desde Medellín.



Advertisement