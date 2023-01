Tensión por marcación de límites en Belén de Bajirá: la policía tuvo que reforzar la seguridad

El escuadrón antidisturbios tuvo que intervenir para calmar a los manifestantes que encendieron llantas en rechazo a la decisión.

Decenas de acompañantes con banderas tanto del Chocó como de Antioquia, se hicieron presentes en el kilómetro 12 de la vía Belén de Bajirá - Caucheras, donde el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, realizó la primera georreferenciación, o demarcación, que la define como zona del Chocó.

“Sabemos que ya Belén de Bajirá es Chocó, y lo están reiterando, así que nos sentimos muy orgullosos los bajirenses”, dijo Dolfi Palacios Caicedo uno de sus habitantes.

Horas antes funcionarios del Agustín Codazzi habían denunciado intimidaciones.

“Fui interceptado por dos hombres en una moto, los cuales me manifestaron que ya dependía de los funcionarios del instituto si nos quedábamos o no nos quedábamos”, aseguró William León Callejas, presidente de la Asociación de Amojonamientos del Igac.

Por su parte, el concejal Marcos Pérez, del Partido Verde, quien habría intimidado a los funcionarios asegura que seguirán luchando para que este territorio siga siendo de Mutatá, Antioquia.

En Bogotá, Angélica Lozano, congresista del Partido Verde dijo que el concejal tiene derecho a defender su territorio, pero no puede amenazar a nadie.

“Jamás legitimaremos el uso de la violencia, ni el chantaje, ni amenazas, otra cosa es que defienda su punto de vista, pero con argumentos”, señaló Lozano.

El proceso de colocar mojones, que da por terminado el litigio entre Antioquia y Chocó, se extenderá hasta el próximo mes de mayo en Belén de Bajirá, Blanquicet, Nuevo Oriente y Macondo.

