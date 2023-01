Terrorismo, el delito más grave por el que tendrá que responder alias ‘Juancito’

La Fiscalía cree que el señalado jefe de la banda La Sexta, en la comuna 13 de Medellín, es responsable de causar terror entre conductores de servicio público.

Así lo dio a conocer en un comunicado en el que se informa que Juan Manuel Piedrahíta Giraldo, de 41 años, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

En interceptaciones a sus comunicaciones, asegura la Fiscalía, “se determinó que el 21 de abril último, el procesado habría ordenado a sus hombres que amenazaran a los conductores de servicio público de la zona para que paralizaran sus actividades”.

Paro de conductores en la comuna 13 de Medellín afecta a habitantes de 10 barrios Ese hecho provocó un cese de actividades de al menos 30 vehículos de servicio público de cinco rutas integradas al Metro de Medellín, lo que afectó a unos cinco mil usuarios cada jornada de los tres días que duró el paro de transporte.

Además, se investiga si fue él quien ordenó que se incinerara un bus de la empresa Coonatra en el barrio Calasanz, en el occidente de la ciudad, el 26 de abril.

Militarizan la comuna 13 luego de que quemaran un bus en el barrio Calasanz Según la Fiscalía, “las interceptaciones obtenidas por los investigadores de la Policía Nacional se estableció que alias Juancito dependía jerárquicamente de Sebastián Murillo Echeverri, alias ‘Lindolfo’, reconocido jefe de la Oficina pero que en las conversaciones se identificaba como JR”.

Aunque ‘Juancito’ se entregó luego de varios operativos realizados en su contra, ante el juez de control de garantías negó los cargos.

La Fiscalía manifestó que se le imputarán cargos por algunos homicidios que habría ordenado en zona de la banda que presuntamente dirige.

Alias ‘Juancito’ es el primer presunto jefe de la banda La Oficina que, posterior a la muerte de Pablo Escobar, que es imputado por hechos de terrorismo.

Este es ‘Juancito’, el hombre señalado de sembrar el terror en la comuna 13 de Medellín Sin embargo, el investigador social y experto en la historia criminal de Medellín Max Yuri Gil, manifestó que es posible que esa imputación no llegue a buen término.

“Hay una distancia muy grande entre una imputación y la prueba real del delito. La configuración del tipo penal no es fácil de demostrar; hay que allegar un conjunto de elementos probatorios, esta conducta que se imputa es difícil que en la fase probatoria termine siendo configurada”, dijo el académico. “La Fiscalía deberá demostrar que su intención era crear terror y no, por ejemplo, cobrar extorsiones, por lo que supuestamente pararon los transportadores”, agregó.

Como ejemplo, el estudioso dijo que hay una gran cantidad de jefes delincuenciales que solo son imputados por cargos como concierto para delinquir. “¿Y dónde están los cargos por los homicidios ordenados? La Fiscalía está en la obligación de descubrir esos hechos y atribuírselos”, añadió.

