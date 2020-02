Testimonio de mujer desplazada en Ituango revela el drama humanitario de más de 300 familias

El censo de las autoridades da cuenta de 815 personas afectadas entre las que hay 219 menores de edad.

“Necesitamos que la gente dialogue para que nosotros podamos volver a nuestras veredas, porque para nosotros es muy incómodo dejar el campo, así a la deriva, entonces que se llegue a un acuerdo para que puedan dialogar y así solucionar los problemas”, comentó Nubia Lopera, docente de la vereda Las Arañas y una de las afectadas por las amenazas de grupos armados que obligaron a más de 300 familias a desplazarse de sus hogares al casco urbano de Ituango, norte de Antioquia.

“La fuerte presencia de grupos armados que hemos denunciado, a falta de una institucionalidad clara en el territorio siguen permitiendo que fenómenos como estos: el reclutamiento forzado, la extorsión, los toques de queda y otras formas de violencia, sigan vulnerando los derechos de estas comunidades”, denunció Oscar Yesid Zapata, miembro de la Fundación Sumapaz.

Según la Alcaldía de Ituango, se tiene previsto que en lo corrido de la semana continúen llegando más familias al casco urbano. El coliseo municipal fue dispuesto como albergue temporal.

El Ejército, por su parte, aseguró que sus tropas ya hacen presencia en las veredas afectadas.

A la reunión asisten los organismos de control, para unir esfuerzos y proteger a la población afectada por el accionar criminal de los grupos armados organizados que delinquen en el norte de #Antioquia.

“Son presiones de grupos armados, no hay ningún tipo de enfrentamientos que oficialmente el Ejército nos dio razón que no hay enfrentamientos estamos esperando a ver qué cosas no confirma cada una de las personas que estamos entrevistando”, aseguró el alcalde de Ituango, Mauricio Mira.

Entretanto, el secretario de Gobierno de Antioquia indicó que buscan darles las mejores condiciones y garantías a los afectados para que puedan regresar a sus viviendas.

“Hubo integrantes del GAO Residual 18 (disidencias de las FARC) y de las autodefensas que intimidaron a la población y los obligaron a salir hacia la cabecera municipal. Vamos a hablar con la comunidad y a darles las mejores condiciones posibles y las garantías para que prontamente puedan retornar a sus veredas”, manifestó Luis Fernando Suárez, secretario de Gobierno de Antioquia.