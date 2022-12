¿Tiene Nacional con qué volver a Japón? Esto cree el profe L.F. Montoya

Foto: El profesor Luis Fernando Montoya sobrevivió a un ataque en un atraco. Es llamado el campeón de la vida. Archivo El Espectador.

Luis Fernando Montoya logró en 2004 sorprender al mundo del fútbol al conquistar con un humilde Once Caldas la Copa Libertadores de América.

Lo hizo ante el poderoso Boca Juniors.

Y su experiencia es una carta abierta para quienes quieren saber qué se necesita para alcanzar el anhelado trofeo.

Por eso, Noticias Caracol lo buscó y esto dijo el profe Luis Fernando Montoya, el campeón de la vida, sobre el difícil reto que comienza a enfrentar Nacional contra el modesto Independiente del Valle este miércoles a las 7:45 p.m. El ganador tendrá la posibilidad de representar a Surámerica en el Mundial de clubes que se disputará en Japón en diciembre.

¿Qué pálpito tiene para esta final?

“Considero que es un partido totalmente de dos equipos. Uno que ya ha ganado la Libertadores, como es Atlético Nacional, y otro, un equipo que aparentemente puede ser muy desconocido, como Independiente del Valle. Espero que sea bien jugado por los dos elencos.

Pero, a la hora de la verdad, hay que tener mucho cuidado con un rival de estos, son equipos que no tienen mucho que perder y sí mucho que ganar, pueden dejar todo en el terreno de juego.

¿Qué debe hacer Nacional para vencerlo?

Debe hacer su fútbol, pensar en lo que ha hecho, mantener, seguir haciendo lo que ya hizo en los dos últimos compromisos (frente a Sao Paulo, al que derrotó 0-2 y 2-1).

¿Cree que la ausencia de Alexánder Mejía afectará a Nacional?

Pienso que no. Tiene a Marlos (Moreno), un jugador desequilibrante y para Atlético Nacional todos sus jugadores son importantes.

¿Tiene nacional con qué volver a Japón (a disputar el Mundial de Clubes)?

Eso lo dicen los jugadores dentro del terreno de juego, si enfrentan el partido con la suficiente seriedad y compromiso, puede ser.

Se me asemeja mucho al compromiso que enfrentaron Once Caldas y Boca Juniors (final de la Copa Libertadores de 2004 que ganó el club colombiano). Nadie daba nada por el Once, Boca era el favorito, al final se cambió absolutamente todo.

Nacional tiene los mejores jugadores del país, tiene con qué jugar lo mejor, pero hay que esperar. Los de Sao Paulo pensaban que estaba en Japón, y no viajaron.

¿Además de buen fútbol, qué se necesita para quedarse con el título?

Poner temperamento y mucha mentalidad, para lograr lo que se quiere.