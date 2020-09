Tigrilla que fue rescatada cuando pesaba 200 gramos fue liberada siendo toda una fiera

Una tigrilla lanuda fue liberada luego de casi seis meses de recuperación en un hogar de paso de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia).

El animal llegó a manos de las autoridades ambientales en marzo de 2020 cuando tenía cerca de mes y medio de nacida y solo pesaba 200 gramos.

Un niño encontró al felino cerca de un río de la vereda Cucurucho, en Santa Rosa de Osos, y se la llevó para su casa, donde intentaron alimentarla gracias a una gata que estaba amamantando, pero como el animal silvestre no comía, lo entregaron.

“Afortunadamente la tigrilla llegó siendo una fiera y ya comía sola. Eso fue muy importante para que ella no se improntara con la presencia de los humanos, ya que esto le permitió entrar inmediatamente en aislamiento”, indicó Corantioquia.

Luego de cerca de seis meses de un proceso de readaptación con personal de Corantioquia, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Precoodes, la tigrilla fue liberada.

Los expertos recuerdan que las crías de animales silvestres no deben molestarse, no pueden ser tocadas y se recomienda no moverlas, pues es común que sus madres las dejen solas para buscar comida o simplemente esto hace parte de la crianza.

“Cuando una persona la agarra o se la lleva, rompe un proceso que significa varias afectaciones para la cría: se comienza a improntar con el ser humano, sufre problemas nutricionales porque no recibe la alimentación adecuada, incluso la manipulación y el estrés que produce pueden generar problemas en el organismo del animal”, advirtió la corporación.

Además, tanto el animal como las personas que entren en contacto corren el riesgo de adquirir infecciones por gérmenes propios de las especies silvestres o por los microorganismos de los humanos.

