‘Timochenko’ pide perdón por masacre en la que murieron Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri

El líder de la FARC manifestó que ese hecho no debió suceder. Su pronunciamiento se dio en la Segunda Comisión de Verificación de los Acuerdos de Paz.

Las palabras de Rodrigo Londoño, como se llama verdaderamente el director del ahora movimiento político FARC, se dieron en Bolívar al finalizar la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI).

Allí, frente al presidente Juan Manuel Santos, alias ‘Timochenko’ se dirigió a la directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, viuda de Guillermo Gaviria.

“Frente a un hecho que hace mucho tiempo considere que debíamos pedirle perdón a ella y a su familia, frente a un acontecimiento que nunca antes se debió haber dado, frente al cual nosotros le pedimos la posibilidad de que nos perdone. Nunca justificaremos ese tipo de hechos que para nada tenían que ver, incluso, con la confrontación, teniendo en cuenta la misma actividad que realizaba el gobernador en aquel momento. Eso quería ratificarlo aquí, señor Presidente, y siempre con la esperanza de que doña Yolanda en algún momento nos perdone”, dijo el exjefe guerrillero.

Las reacciones al pronunciamiento de Londoño fueron inmediatas.

Yolanda Pinto dijo: "Con el dolor intacto por la muerte de Guillermo, con el dolor de su ausencia, con el dolor de todas las víctimas de este injusto, inútil, innecesario conflicto armado que vivimos en Colombia, hoy cuando se cumplen quince años de que ustedes, señores de las FARC, lo asesinaron, junto a Gilberto Echeverri y a ocho oficiales y suboficiales, no puedo sino decir que la vida de Guillermo fue arrebatada porque buscaba precisamente caminos de entendimiento entre todos los colombianos aunque pensáramos diferente".

“Por eso hoy, en este momento tan importante para mí, para mi familia, para el país, para todas las víctimas (…) acepto la solicitud de perdón que ustedes hoy me han solicitado”, manifestó Pinto.

En Twitter, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, publicó:



Muy importante para la paz que las FARC hayan pedido perdón hoy por la muerte hace exactamente 15 años de los doctores Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria y 8 miembros de nuestras FFAA en actos que "no debieron ocurrir y no tenían ninguna justificación". — Mauricio Cárdenas S. (@MauricioCard) May 5, 2018