“Toda una guerrera”, joven de Urabá conquista hasta los youtubers más famosos con sus ocurrencias

Leidy Hinestroza o La Hermosura como se hace llamar en sus cuentas se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales.

Pero detrás de las ocurrencias que comparte, se esconde una gran historia de superación y ganas de salir adelante, desde el barrio La Paz en Apartadó, Urabá antioqueño.

En sus videos donde se ve sonriente y reta a bailar a reconocidas personalidades como Andrea Valdiri, también habló de una enfermedad que la aquejó hace un tiempo, cáncer en la pelvis.



Rápidamente la joven se ha hecho famosa y recibe cientos de comentarios, donde le manifiestan su apoyo en todo lo que emprenda, incluso sus videos han sido mencionados por Andrea Valdiri, La Liendra, entre otros personajes famosos con miles de seguidores en redes sociales.

Su hermano Jhon quien se ha encargado de recibir todas las llamadas y mensajes, manifestó que su familia está contenta y apoya a Leidy con esta iniciativa.

"Hemos tenido visitas, llamadas a cada rato, a mí no me ha dado tiempo en el trabajo, pero estoy apoyándola a ella", contó.

Leidy vive junto a su madre y cuatro hermanos, Jhon dice que, aunque su mamá está contenta, a veces le genera preocupación el tema de la enfermedad, por la que cada seis meses debe viajar a Medellín a controles.

Pero eso no la detiene en su objetivo de lograr ser famosa, para prepararse veía todo el tiempo a los youtubers que más le gustan, que publicaban, sobre que hablaban, "entonces a ella comenzó a gustarle eso, se amanecía viendo los videos", expresó Jhon.

Y así es como hoy con su espontaneidad ya ha conquistado 287 mil seguidores en una semana y sus transmisiones en vivo alcanzan hasta 1.800 personas conectadas.