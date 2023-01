Todo lo que debe saber sobre el eclipse total de luna que se verá en Colombia

El evento astronómico que será visible en todo el hemisferio occidental ocurrirá el próximo domingo 20 de enero.

En un video de solo 30 segundos el Planetario de Medellín muestra que será lo que se podrá ver a partir de las 10:30 hora colombiana.



5 horas de eclipse lunar resumidas en 30 segundos 🌒

Conoce el minuto a minuto de lo que veremos este domingo.



Al fenómeno astronómico del domingo también se le conoce como Luna roja o Luna de sangre y se produce cuando la Luna se mete dentro de la sombra de la Tierra.

"La Luna dejará de verse roja a las 12:43 a.m. del 21 de enero. El fenómeno finalizará completamente hacia la 1:50 a.m.", explicó Jorge Iván Zuluaga Calleja, profesor titular del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia.

El color rojo se debe a que los rayos del Sol no llegan directamente a la Luna, sino que parte de ellos atraviesan la atmósfera de la Tierra, iluminando la superficie del satélite.

Para verlo no es necesario el uso de instrumentos como binoculares o telescopios, a menos que haya un interés de estudiar en detalle este evento. Zuluaga explicó que, si se usan estos elementos hay que tener cuidado de hacerlo por largo tiempo ya que la exposición prolongada a la luz de la Luna, puede dejarlo encandilado por algunos minutos u horas.

Aunque el evento durará un par de horas los momentos más importantes para ver el eclipse parcialmente o la Luna roja son entre las 10:30 p.m. y 11:41 p.m., indicó el docente del Instituto de Física.

Cabe tener en cuenta que las entradas para observar el eclipse desde el Planetario de Medellín ya se encuentran agotadas.

El próximo evento de este tipo que se podrá apreciar en Medellín será hasta el 15 de mayo de 2022. El próximo 16 de julio se verá un eclipse de Luna parcial, en este caso no se pondrá de color rojo.