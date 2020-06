Toque de queda y ley seca en varios municipios de Antioquia para frenar a infractores en cuarentena

En varios municipios de Antioquia decretaron medidas como toque de queda y ley seca debido a los tres puentes festivos que hay durante este mes y también a propósito de la celebración del Día del Padre.

Las autoridades reforzaron puestos de control en los ejes viales del departamento y aseguraron que a los conductores que se movilicen sin la debida autorización o permiso se les impondrá un comparendo por valor cercano a los 438 mil pesos, y podrían exponerse además a la inmovilización del vehículo.

En las salidas de Medellín, la Policía ya ha evidenció casos de algunas personas que pretenden salir de la ciudad llevando implementos como ollas, carbón y otros que dejan al descubierto que van es de paseo.

A los controles en las vías, se suman restricciones y vigilancia en las fronteras de los municipios que buscan evitar que por medio de algún viajero o turista llegue el coronavirus a la población.

La Gobernación de Antioquia informó cuáles son los municipios que extremaron medidas:

Toque de queda y ley seca:

Donmatías, Remedios, Segovia, Santo Domingo, Yalí, San Francisco, La Ceja, Nariño, Angelópolis, Salgar, Santa Fe de Antioquia, Liborina, Buriticá, Sopetrán, Frontino.

Solo toque de queda:

Vegachí, Maceo, Marinilla, El Peñol, San Carlos, El Carmen de Viboral, San Jerónimo, Uramita, Abriaquí, Sabanalarga, Tarazá, Cáceres y Caucasia.

Solo ley seca:

Amagá, Jardín, Armenia Mantequilla, Cañasgordas, Argelia, Barbosa, Itagüí.

“Es un error querer separar reapertura económica de la salud. No estamos de vacaciones. Si bien, la economía es un aspecto necesario e importante, no podemos descuidar la prevención y la salud de todos los antioqueños, teniendo en cuenta que aún no hemos llegado al pico más alto de la pandemia y este conocimiento, es lo que nos exige implementar capacidades y controles mucho más rigurosos”, indicó Jorge Ignacio Castaño, secretario de Gobierno (e) de Antioquia.