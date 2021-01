Tormenta en Medellín por retiro de importantes empresas de Fenalco

La polémica inició el pasado 20 de enero cuando se conoció una fotografía en la que el director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Carlos Andrés Pineda, se ve firmando ante la Registraduría su participación como observador en el proceso revocatorio contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

Posteriormente, seis importantes empresas como Dislicores, Cueros Vélez, Bossi, entre otras, anunciaron su retiro de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) al considerar que hay politización desde la dirección y falta de representación de los intereses del sector.

“El viernes de la semana pasada que hubo una improvisación y pusieron un toque de queda improvisado a las 10 de la mañana y un cierre total y no vemos que Fenalco se pronunciara y no hizo absolutamente nada. Sí encontramos que, el lunes, Fenalco políticamente sale a respaldar al alcalde de Medellín, que no es la posición de Fenalco y menos de un director”, manifestó Juan Martín González, presidente de Dislicores.

Ante la controversia, el director de Fenalco Antioquia lamentó las molestias ocasionadas y ofreció disculpas.

“Reiteramos este error de procedimiento y nos lleva a determinar que no participaremos en esa audiencia pública por ese contexto político y trabajaremos desde otros escenarios de contrición, de política pública para defender los intereses de todos los comerciantes”, señaló Carlos Andrés Pineda, director de Fenalco Antioquia.

Desde las empresas que anunciaron su retiro de la federación puntualizaron que respaldan las medidas adoptadas para preservar la salud y la vida, siempre y cuando estén planeadas y sean comunicadas con tiempo.