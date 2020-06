Tradicional repostería en Medellín también sucumbe a temporada de vacas flacas por el coronavirus

View this post on Instagram

Teniendo en cuenta la situación por la que atravesamos como empresa y como sociedad, debemos adaptarnos y reinventarnos para garantizar que ustedes sigan disfrutando nuestros productos y servicios de la mejor manera. Si bien los puntos de venta de Laureles y El Poblado no abrirán de nuevo sus puertas, los esperamos en nuestros otros puntos de venta, que en el momento están habilitados solamente para recoger productos para llevar. *El punto de venta del Aeropuerto José María C. Aún no está habilitado para recoger productos para llevar.