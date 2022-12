Tragedia donde murieron seis hombres en mina de Buriticá habría sido un atentado según sobreviviente

Publicidad

Esta fue la declaración de Ómar Ayala Cadavid, único sobreviviente:

“Nos prendieron llantas dentro del túnel y los compañeros todos comenzaron a salir. Yo era el último y un auxiliar me dijo que esperara que estaban atrancados. Esperé y cogí para otra vía donde el túnel estaba sin humo. Ahí me quedé unos cinco minutos y comencé a orar. Poco después me devolví. Cuando llegué al tambor toqué a tres compañeros y estaban dormidos y seguí buscando la salida y no la encontraba. Hasta que me acordé y vi unos lazos y empecé a subir hasta un punto, porque el cuerpo no me daba, me estaba paralizando y estaba muy mareado. Finalmente un auxiliar me ayudó a salir”.

La tragedia ocurrió en la vereda Los Asientos.

Según reporte de las autoridades, el incidente ocurrió en las horas de la tarde del viernes en zona rural de Buriticá, occidente de Antioquia.

Las víctimas fueron identificadas como Luis Ramiro Guzmán, Ramiro Trejos, Efraín González, Elicer Vanegas, Fabián Ibarra, Luis Ernesto Jaramillo.

Según un reporte del organismo, de las seis víctimas mortales dos eran de la empresa de consultoría de gestiónServiandes y cuatro eran expertos de seguridad, aunque no se ha establecido por qué motivo estaban inspeccionando esa mina.

Para llevar a cabo el rescate de los cuerpos fue necesario trabajar durante toda la noche del viernes y la madrugada de este sábado, con bomberos de Santa Fe de Antioquia Y San Jerónimo.

Según el Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres, Dapard, la mina donde ocurrió el hecho es conocida en la región como Los Morochos.

La persona que resultó herida ya está fuera de peligro y está siendo atendida en el hospital del municipio.