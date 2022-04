Tragedia en Abriaquí: mujer que pidió otra oportunidad laboral en la mina es una de las 13 víctimas

A 13 ascendió la cifra de personas muertas por la creciente súbita de una quebrada en Abriaquí, Antioquia , durante la noche del pasado miércoles, 6 de abril de 2022. En las últimas horas fue hallado el cadáver de Jader Eliecer Ortiz, de 22 años. Las familias aguardan a que Medicina Legal les entregue los cuerpos de sus seres queridos para darles sepultura.

Noticias Caracol ha conocido de primera mano las historias detrás de la tragedia, como la de Érika García, una de las dos mujeres que perdió la vida en esta emergencia. Ella se había quedado sin trabajo tres días antes, pero, al ser madre cabeza de familia, pidió una segunda oportunidad en la mina El Porvenir.

“A mi hermana le habían pasado una carta de renuncia y ella no la aceptó por los niños, habló con el jefe y le dijo ‘deme otra oportunidad, mire que yo necesito su apoyo porque yo tengo tres niños que tienen que salir adelante’”, recordó Beatriz García, hermana de Erika.

La mujer lamenta no haberle dicho a su hermana lo que la quería cuando vio y habló por última vez con ella en Frontino.

“La última imagen, llena de barro. Yo no le manifesté lo que yo la quería, porque yo estaba como en shock y pensé que estaba viviendo un sueño y que eso no era verdad. Yo recuerdo mucho eso, dicen que la funeraria me la organizó muy linda, pero yo no he sido capaz de ir a mirarla porque yo quiero sentir que ella está viva”, manifestó Beatriz.

Luz Dary Carvajal, en cambio, contó con la fortuna de que su hermano, minero de 40 años, sobreviviera a la emergencia. “Él miró que venía la avalancha, pero tuvo la oportunidad de correr y salvar su vida y la de una compañera de trabajo”, aseguró.

Diez personas lograron sobrevivir, cuatro de ellas permanecen hospitalizadas en centros de atención de Santa Fe de Antioquia y Medellín.

Entretanto, familiares, allegados y 32 personas de los organismos de socorro realizan la búsqueda de Jesús Antonio Cruz, la única de las personas que permanece desaparecida después de la avalancha en el corregimiento La Antigua.