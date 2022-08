Tragedia en el municipio de Betania: 500 cerdos murieron ahogados en una finca

Martín Ruiz, un humilde vendedor de aguacates de 73 años, es uno de los afectados por el torrencial aguacero que cayó el lunes en Medellín . No le quedó sino lo que llevaba puesto.

“¿Qué voy a hacer? Me da tristeza, pero qué voy a hacer. Toca que conformarme con lo que me puedan dar, porque estoy llevando del bulto. Yo no sé qué voy a hacer”, exclamó el adulto mayor.

La que era su casa desapareció en medio de la creciente. Preliminarmente, otras 57 viviendas fueron afectadas por la quebrada La Rosa, en Santa Cruz, nororiente de Medellín.

“Perdimos todo: camas, televisor, computador, la nevera, lo de la cocina. No nos quedó nada”, contó José David Palacios, damnificado por inundación.

La corriente arrastró todo a su paso. El piso de la casa de Luis Alfonso Beltrán, por ejemplo, no aguantó. Asegura que su hija y sobrino sobrevivieron de milagro.

“Cuando yo llegué ya no había nada, y la verdad, no tiene uno palabras para describir lo qué pasó”, expresó Beltrán.

El aguacero colapsó el alcantarillado público. Vías y deprimidos terminaron inundados. En el deprimido de la Terminal del Norte, en medio del drama y la lucha por no ahogarse, 18 personas fueron evacuadas por el techo de un bus que terminó tapado por el agua.

“En la parte norte de la ciudad hubo múltiples crecientes súbitas de quebradas, así mismo como el desbordamiento de algunos puntos del río Medellín”, indicó Laura Duarte, directora del Dagrd.

En otros sectores del área metropolitana, las alarmas por inundación se activaron. Siete comunas resultaron afectadas, 200 personas lo perdieron todo, dos de ellas tuvieron heridas leves.