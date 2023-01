Tragedia en hogar de Manrique por muerte de niño de 13 años tras ataque de perros pitbull

El lamentable caso ocurrió en el barrio Brisas del Jardín el sábado 29 de diciembre. Los animales quedaron bajo custodia de la Policía Ambiental de Medellín.

Una tragedia impensable embarga a una familia en la comuna 3, Manrique, nororiente de la ciudad, cuando un menor de 13 años fue atacado por dos perros pitbulls, pese a la intervención de sus padres y vecinos, las heridas que el niño recibió fueron mortales.

Los residentes del sector no salen de su asombro por el fatal desenlace de este hecho. Los animales quedaron bajo custodia de la Policía Ambiental.

“Cuando yo lo fui a coger los perros también se me vinieron entonces les puse la mano y también me mordieron”, contó Janeth Montoya, tía del menor a Noticias Telemedellín.

Montoya señaló además que no se explica porque los animales que vivían con ellos desde hace 9 años tuvieron esa reacción.

Este caso se suma al ocurrido hace más de una semana en el corregimiento de San Cristóbal, donde Luz Mery Hernández, de 62 años, reconocida lideresa de la comunidad falleció también a causa del ataque de dos perros de razas potencialmente peligrosas.

En contexto: San Cristóbal dice adiós a una de sus lideresas más queridas: murió al ser atacada por dos perros

Foto: Google Maps