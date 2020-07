Tragedia en Sopetrán: una niña muerta y dos heridos por explosión de un tarro con gasolina

Una tragedia ocurrió en Sopetrán, occidente de Antioquia, cuando tres niños que jugaban, al parecer, manipularon un tarro de gasolina y este explotó, provocando la muerte de una niña de 5 años que resultó con graves quemaduras en su cuerpo y dos heridos.

“La llama no me dejó pasar, entonces me devolví a la izquierda y vi una ventana y la niña estaba encendida, la levanté y la saqué, y la tiré a una cama y la bregamos a apagar con cobijas”, contó Ómar Villa Uribe, testigo de lo ocurrido.

Aunque la menor alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial, no sobrevivió.

“Llegamos y de una la entraron por urgencias y cuando empezaron a revisarla le dio un paro respiratorio, y no la pudieron revivir”, contó en medio de lágrimas Eliana Marcela Moreno, mamá de la niña.

Los otros dos menores que resultaron heridos, de 11 y 6 años, fueron trasladados al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, por quemaduras de segundo y tercer grado.

“Ahora tengo mi niño en cuidados intermedios, tiene también el 25 % de quemaduras en su cuerpo, el otro niño también está en cuidados intensivos que es un vecinito”, indicó Moreno.

Las autoridades están investigando cuál habría sido la causa de la explosión.

“Nosotros tenemos que entender que estos incidentes se le sale de las manos a cualquier persona y que desde la administración vamos a hacer un acompañamiento a esta familia por este suceso tan doloroso”, manifestó el alcalde de Sopetrán, Diego Villa.

El parte médico de los dos niños que resultaron heridos es reservado.