Tragedia en Valdivia: hombre había invertido sus ahorros en taberna que se llevó el alud

Un deslizamiento provocado por las lluvias causó una tragedia en Valdivia, Antioquia, cuando 20 personas departían en una taberna. La tierra arrasó con el lugar.

Jaiber Taborda, dueño del establecimiento, está vivo de milagro está vivo. Segundos antes de que el alud de tierra cubriera su taberna alguien lo llamó y logró salir del lugar.

“Le doy muchas gracias a Dios porque yo hacía dos segundos o tres que había salido y mientras salí, yo que salgo y eso se desprendió de una. Yo estaba dentro del negocio, donde no me llamen eso me tapa también”, relató a Noticias Caracol.

Hace tan solo dos meses, Jaiber había invertido todos sus ahorros para comprar la taberna. Para anticiparse a diciembre hizo una chicharronada con su familia y vecinos que terminó en esta tragedia en el corregimiento de Puerto Valdivia.

Bajo los escombros murieron siete personas entre ellas sus dos primas y una tía de Jaiber.

Según las autoridades, dentro de las siete víctimas mortales estarían dos menores de edad: una niña de 14 años y otra de 16.

“Es una de las cosas que a mí personalmente me inquieta más, esos menores, eso será motivo de investigación. He sido muy enfático en este puesto de mando unificado para que se cumpla la orden dada por la Alcaldía del cierre de los establecimientos comerciales a las 12 de la noche”, subrayó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Resultaron heridas 12 personas, tres fueron dadas de alta en el sitio y los demás trasladadas a centros asistenciales de Valdivia y Yarumal.

“De los nueve lesionados, ocho ya fueron dados de alta y se encuentran en sus hogares. La mayoría de los lesionados tuvieron contusiones menores y laceraciones y solo requirió el traslado a un centro asistencial de mayor complejidad en Yarumal”, señaló Andrés Felipe Delgado, gerente del hospital San Juan de Dios de Valdivia.

Durante todo el lunes el cuerpo oficial de bomberos de Valdivia y todas las autoridades han realizado labores de remoción de escombros, pero el material continúa cayendo y dicen que hay inestabilidad en el terreno y que posiblemente habría evacuaciones a las viviendas aledañas.

La vía ya fue habilitada en un solo carril, sin embargo, las autoridades piden a los conductores evitar circular en la noche y tomar vías alternas.

Autoridades confirmaron que ya finalizó la búsqueda de desaparecidos.