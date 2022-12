Tragedia pudo ser peor: Yaneth Molina, controladora avión de Chapecoense

Foto: Lugar de la tragedia en el Cerro Gordo, hoy cerro Chapecoense, en La Unión (Antioquia). Colprensa

Para Yaneth Molina, la controladora aérea que tuvo que enfrentar la emergencia del avión de Lamia, en el que viajaba la plantilla de Chapecoense y un grupo de periodistas el pasado 28 de noviembre, la tragedia pudo ser “muchísimo peor”.

En entrevista con Blu radio, la funcionario dio a conocer reveladores detalles de la emergencia en la que perdieron la vida 71 personas y de la cual solo seis salieron con vida. [Vea también: “Nuestros planes de seguir a ‘Chape’ se perdieron por una irresponsabilidad”].

La mujer, con 22 años de experiencia, relató la mañana de este lunes 26 de diciembre, a casi un mes de la tragedia que enlutó al mundo del fútbol, que en su frecuencia había unas ocho aeronaves, cómo sorteó la emergencia de un avión de Viva Colombia, que reportó una posible fuga de combustible.

“La aeronave, la de Viva, estaba en ruta Bogotá - San Andrés, y solicita regreso por fuga de combustible”, dijo Molina.

“Luego de que se le pregunta a la tripulación si tenía fuga y me dicen que sí, que tenían una alarma, que la tenían controlada, le doy prioridad, aterrizan normal, pero dentro de los protocolos de seguridad que tenemos es importante efectuar una revisión de pista (para ver que no haya aceite ni fuga de combustible). Ahí es cuando se originan esperas sobre el borde de Rionegro”, agrega.

El relato posterior de Molina es dramático. La controladora aérea cuenta cómo comienza la tragedia del avión en el que viajaba el equipo de fútbol brasilero.

“En ese momento no había ningún reporte de la tripulación de Lamia, yo tenía la aeronave de Viva (Colombia) casi en final, les doy instrucciones para el descenso, ellos no me notifican nada”, explica.

Según Molina, el procedimiento con el avión se da cuando “notifica que está en descenso, lo empiezo a descender y a planificar con el resto de tránsito que tengo. Tenía otras tres aeronaves por debajo de él, tengo que mantenerlos separados y los mantengo verticalmente, lo más seguro para ellos en el espacio aéreo”. [Lea también: Creí que solo estábamos aterrizando: sobreviviente narró tragedia de Chapecoense].

“La idea era mantenerlas entre más altas mucho mejor, porque para el ahorro de combustible era mejor tenerlas altas, esa es mi decisión”, afirma.

“Inicialmente la tripulación de Lamia notifica como una prioridad, se le da un manejo mucho más amplio, sin embargo tomo medidas, le doy un tiempo”.

Para Molina, “lastimosamente fueron 71 personas (muertas), pero hubiera sido peor. Supongo que la situación es bastante critica en el avión de Lamia, sacó los dos aviones de Avianca (de su ruta) porque hubiera sido muchísimo peor”, añade.